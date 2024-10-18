TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 480 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 480 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 452 milyar 741 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 5 milyar 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak gerçekleşti.

