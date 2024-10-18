Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı eylül ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı.

Buna göre; 2024 yılı eylül ayında ortalama sıcaklıklar Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin hemen hemen tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece olurken, 2024 eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,2 derece ile normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti.

Eylül, son 53 yılın en sıcak 7'nci eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında en düşük sıcaklık eksi 1,2 derece ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi, en yüksek sıcaklık ise 44,3 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.