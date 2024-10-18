Damdan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinin damında oynarken dengesini kaybederek kapının üzerine düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 17:00, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:01
Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin damında oyun oynayan küçük çocuk dengesini kaybedip düştü.
Düşme sonucu çocuğun kolu demir kapının korkuluğuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu korkuluk kesildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.