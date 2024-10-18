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Ilısu Barajı'nda 2020'den bu yana 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretildi

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) kurulduğu 2020'den bu yana 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 17:12, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:18
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Ilısu Barajı'nda 2020'den bu yana 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretildi

BATMAN (AA) - Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) kurulduğu 2020'den bu yana 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alan ve ilk ünitesi 2020 yılının mayıs ayında hizmete girmesiyle enerji üretimine başlanan Ilısu Barajı, 2020 yılı sonunda tam kapasiteyle enerji üretimine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Dicle Nehri üzerine kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2006'da temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde 2024 yılının ilk 9 ayında 3,2 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini bildirdi.

Yılın kalan son 3 ayı dikkate alındığında 2024 yılında üretilen enerji miktarının 4 milyar kilovatsaat olacağının öngörüldüğünü aktaran Aksoy, "4 milyar kilovatsaat esas alındığında 2024 yılında baraj, milli ekonomiye yaklaşık 13,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Üretime başladığı 2020 yılından bugüne kadar üretilen toplam enerji miktarı ise 11,2 milyar kilovatsaattir." ifadelerini kullandı.

Barajın inşası sırasında barajı göl alanında kalan tarihi ve kültürel varlıkların korunup kurtarılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Aksoy, şunları kaydetti:

"Aralarında ağırlığı 2 bin tonun üzerinde olan türbelerin de bulunduğu tarihi yapılar, son derece hassas metotlar ve titiz bir mühendislikle kilometrelerce taşınarak, Hasankeyf Kültürel Park Alanı'nda tesis edilen arkeoparka nakledilmiştir. Ilısu Barajı göl alanından etkilenmeyen Hasankeyf yukarı şehri yeniden düzenlenerek adeta bir açık hava müzesi haline getirildi. Bu kapsamda Hasankeyf yukarı antik kentinde bulunan Ulu Camii, Osmanlı Mescidi, Büyük Saray, Büyük Türbe, İç Kale Mezarlığı, Köşk ve yüzlerce yaşam dokusunun yer aldığı iç kale bölgesi, darphane kayalığı ve diğer falezlere temel teşkil eden kayalar güçlendirilerek yukarı şehir ve darphane bölgesinin stabilitesi sağlandı. Yukarı Hasankeyf'te Dicle ve Şaap Vadisi birleşiminde bulunan ve 1329 yılında Eyyubiler döneminde inşa edilen Küçük Saray'ın, baraj suyundan etkilenmemesi için tarihi yapı mevcut konumunda 6 metre yükseltildi. Böylelikle Küçük Saray hem baraj suyundan korundu hem de daha görünür bir hale getirildi."

Hasankeyf Antik Kenti'ne baraj gölü üzerinden teknelerle gelen yerli ve yabancı turistlerin, yukarı şehre kolaylıkla ulaşabilmeleri amacıyla üç yüzer iskele inşa edildiğini ifade eden Aksoy, baraj gölünde değişen su seviyelerine uyum sağlayan yüzer iskeleler sayesinde turistlerin yukarı şehre konforlu bir şekilde ulaşmaları sağlandığını belirtti.

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