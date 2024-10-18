Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti

İstanbul'un önemli konukları var.

Rusya, İran, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, İstanbul'da Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'ncü toplantısına katılmak için geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.

SİLAH AMBARGOSU

Görüşmede Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu kaydetti. Erdoğan, BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.