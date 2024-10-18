Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'ye 591 bin 347 liralık ceza

Kurulun, bu gerekçelerle teşebbüse 591 bin 347 lira idari para cezası uyguladığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinin 18 teşebbüs bakımından uzlaşmayla sonlandırıldığı hatırlatıldı. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ hakkında ise iş gücü piyasalarında çalışan ayartma ve çalışan ücretlerinin rekabet kurallarına aykırı şekilde tespitine ilişkin eylemleri nedeniyle Kanun'u ihlal ettiğinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'ye (Doğa Koleji) 591 bin 347 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

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