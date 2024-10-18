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Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'ye 591 bin 347 liralık ceza

Rekabet Kurulu'nun 'Kocaeli'de faaliyet gösteren özel okulların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla yürüttüğü soruşturma' sonuçlandı. Konu ile ilgili Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'ye (Doğa Koleji) idari para cezası kesildiği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 22:47, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 22:48
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Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'ye 591 bin 347 liralık ceza

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'ye (Doğa Koleji) 591 bin 347 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kurulun Kocaeli'de faaliyet gösteren özel okulların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla yürüttüğü soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinin 18 teşebbüs bakımından uzlaşmayla sonlandırıldığı hatırlatıldı. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ hakkında ise iş gücü piyasalarında çalışan ayartma ve çalışan ücretlerinin rekabet kurallarına aykırı şekilde tespitine ilişkin eylemleri nedeniyle Kanun'u ihlal ettiğinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kurulun, bu gerekçelerle teşebbüse 591 bin 347 lira idari para cezası uyguladığı ifade edildi.


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