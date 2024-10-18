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CHP, 'Yenidoğan Çetesi' için heyet görevlendirdi

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin gündemindeki 'Yenidoğan Çetesi' için heyet görevlendirdiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 19:38, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:39
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CHP, 'Yenidoğan Çetesi' için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan ve bebeklerin ölümlerine neden olan olaylar zincirine ilişkin olarak heyet görevlendirdi.

Heyette Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Samsun Milletvekili Murat Çan ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba bulunuyor.

Heyetin yaşananların iddianameye yansıyan boyutlarının yanı sıra tüm gerçeklerin açığa çıkması için çalışmalarına derhal başladığı bildirildi.

Özel'in X üzerinden yaptığı paylaşımda da şu ifadeler yer aldı:

"Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olayları incelemek ve araştırmak amacıyla Genel Başkan Yardımcılarımız Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekillerimiz Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba'dan oluşan bir heyet görevlendirildi. Heyetimiz çalışmalarına derhal başlamıştır."

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