'Asgari ücret yapısı değişmeli, adaletsizlikler giderilmeli'

Antalya Side'de düzenlenen Şeker-İş Sendikası 9. Medya Buluşmasında, çalışanların ekonomik sıkıntıları ve şeker sanayisinde yaşanan sorunlar ayrı ayrı masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, sendikanın haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti ve özellikle emeklilik, özelleştirme süreci ve asgari ücret sorunlarına dikkat etti

Ekonomik ilişkilerle ilgili dar gelirlilerin ve özellikle üreme enflasyonu daha şiddetli ölümü vurgulayan Gök, asgari ücret başta olmak üzere genel ücret politikalarının ve vergi sisteminin reforme edilmesi ifade etti.

"Ülkemiz adeta bir çölleşme iklimine girmiş durumda"

Türkiye'nin ekonomik koşullarında ücretlerde ve vergi kesintilerinde yaşanan tıkanıklıklara dikkat eden Gök, "Ülkemiz adeta bir çölleşme iklimine girmiş durumda. Bu kurak ve verimsiz ücret politikalarının ciddi bir nadasa ihtiyacı var. Türkiye'nin, bir asgari ücret ülkede kalıyor, insani değerler Bu bağlamda sürdürülebilir bir yaşam ücreti anlayışına ihtiyaç var. Bu, toplumsal barışın kapsamı açısından da büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Genel Başkan İsa Gök, çözüm önerileri konusunda da bilgi paylaşarak, mevcut vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. "Vergi aralığı ağırlık merkezinin gelire göre dengeye oturtulması gerekiyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok; kısaca herkesin verimina göre bir vergi anlayışı getirilmeli. Artık parlak ama içi boş sözlerin yerine, çözüm sağlama beton formüller geliştirilmelidir," hayata bağlayan Gök, bu noktada kararlılıkla çalışmalarını belirtti.

Konuşmasının sonunda bazı basın mensuplarınının sorularına ilişkin şunları dile getirdi.

Gök, şeker sanayisinde ayrılma süreciyle ilgili olarak, "Şeker fabrikalarında uzun yıllardır çalışan, bilgi birikimine sahip yaklaşık iki bin çalışanın emeklilik süreciyle ilgili. Bu, şeker sanayisi için büyük bir olacak. Özelleştirme sürecinde yaşanan zorluklarla birleşince, üretim piyasasında ciddi bir düşüş yaşanabilir . Özelleştirmelerle birlikte yatırımların yapılandırılması, fabrikaların daha verimli çalışmasının engellenmesinden biri. Bu süreçlerin sancıları devam ediyor" dedi.

"Sadece Şerh Koymakla Sorun Çözülmez, Yapı Değişmeli"

Asgari ücret konusuna da değinen Gök, geçim yoksulluğunun Türkiye'de geniş bir bölümünün bölünmesini ve bu sorunun çözümü için komisyonun gözden geçirilmesini ifade etti. "Türk-İş, her zaman işçilerinin haklarını masada savunmak için çaba harcıyor. Ancak, komisyonun mevcut ayrıntılı bölümü şart. Gerçek anlamda bir asgari ücret belirleme süreci, adil bir yapıyla mümkün olabilir. Gelirdeki adaletsizlik, toplumun büyük bir kısmı sakatlanıyor. Çalışanların aldığı ücret küçülürken, zenginlerin aldığı ücret giderek artıyor. Bu sorunu çözmek için adil bir vergilendirme şart sistemi" şeklinde konuştu.

Genel Başkan İsa Gök, sendika olarak bu genelge için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. "Çalışanların hakları konusunda geri adım atmamız mümkün değil. Ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde, insanlarımızın geçimini sağlayabilmesi için adaletin sağlanması gerekiyor. Gelirdeki krizdeki, asgari ücretle insanların yaşadığı geçim koşulları, tüm bu sorunların çözümü için hep birlikte hareket krizleri" dedi .

20 EKİM'DE ÇALIŞMA HAYATININ TÜM SORUNLARINI GÜNDEME GETİRECEĞİZ

Türk-İş tarafından bugün Ankara'da gerçekleştirilecek mitingde ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Gök, çalışma hayatında yaşanan tüm sorunları gündeme getireceklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür eden İsa Gök, "Zamanınızı fazla almak istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve katılacağınız için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.