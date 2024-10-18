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Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş

Yenidoğan bebek çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Soruşturma devam ederken Adalet Bakanı 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklu sanıklardan çetenin lideri olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tuttuğu ileri sürülen Sarı, banka hesabındaki para hareketlerini "çalışanlarına gönderdiği motivasyon amaçlı ödemeler" diye savundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 21:40, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 21:47
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Çetenin lideri Doktor Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı.

A Haber'in aktardığına göre, iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Sarı, suçlamaları reddetti. Her şeyin prosedüre uygun olduğunu savunan Sarı, banka hesabındaki para hareketlerine ilişkin skandal ifadeler kullandı.

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"PKK ÜYELİĞİNDEN 5 YIL CEZAEVİNDE YATTIM"
İfadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyen Fırat Sarı, "Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum. Yüzde 100 hisseli sahibiyim" dedi.

"HER ŞEY PROSEDÜRE UYGUNDUR"
Hakkındaki iddialar hakkında konuşan Sarı, "Yenidoğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, bakımsızlıktan bebeklerin 'eks olması', dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev alınıyor gibi liste düzenlenmesi olaylarının hiçbiri doğru değildir" dedi.

"İddia edildiği gibi bakımsızlıktan 'eks olan' bebek yoktur" diyen Sarı, "Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe 1 hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir. Her şey prosedüre uygundur" ifadelerini kullandı.

"MOTİVASYON AMAÇLI PARALAR"
"Şirketim ve tarafımdan gönderilen paralar daha önce de açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır." ifadelerini kullanan Sarı, hastanede çalışan doktor, hemşire ya da başka bir sağlık çalışanına da talimat vermediğini öne sürdü.

582 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Soruşturma çok yönlü devam ederken 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor. Zanlılardan Gıyasettin Mert Özdemir hakkında 589 yıl, Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında ise 582 yıla kadar hapsi cezasi isteniyor.

NE OLMUŞTU?
112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı. İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelerde bakımsızlıktan, yeterli hekim desteğini alamamaktan 10 bebek hayatını kaybetti. Bu ölümlerden sorumlu tutulan zanlıların telefon görüşmelerinde; ciğer filmleri, kan değerleri analizi ve tedavi yöntemi ile ilgili sayısız hatalı işlemden söz ediliyor.

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