Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına ziyaret

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Tekin, ilk ziyaretini Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı Köyü İlkokulu'na yaptı. Sınıf öğretmeni ve öğrenciler, kapıdan içeri giren Tekin'i karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Bakan Tekin'in "Beni tanıdınız mı?" sorusu üzerine bir öğrenci, "Milli Eğitim Bakanısınız." dedi. Daha sonra aynı öğrenci, "Nereden bildin?" diye soran Tekin'e "Yürüyüşünüzden anladım." yanıtını verdi.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbetinin ardından Tekin, Muş'un Mercimekkale Köyü İlkokulu'na gitti.

Sınıfın kapısını çalarak içeri giren Tekin'i bir anda karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğretmen ve öğrenciler, Tekin'in ziyaretinden duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdi. Tekin, öğretmenler odasında meslektaşlarıyla sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyarette sınıf öğretmenleri, bu yıl birinci sınıflarda uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin memnuniyetlerini ifade etti.

Bakan Tekin'in son adresi, 2017'de terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ilk atandığı ve daha sonra adının verildiği Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi oldu.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasına sahip çıkmak amacıyla okulu ziyaret eden Bakan Tekin'i, okul bahçesinde karşılarında gören öğretmen ve öğrenciler, sohbet ettikleri Tekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerle sohbetinde, lise öğrencileri için geliştirilen yapay zeka destekli "MEBİ" platformu hakkında da bilgi veren Tekin, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin ulaşabileceği, yenilikçi öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi gelecek günlerde tanıtacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri dinlemesinin ardından Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.