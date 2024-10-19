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MEB'in kış saati uygulanması talimatına göre İstanbul'da ders saatleri 35 dakikaya indirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.10.2024 tarih ve 117161135 sayılı "Okul ve Ders Saati Uygulaması" konulu yazılarıyla il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valilikler yetkili olduğundan gün doğumu ve batımı ile güvenlik ve toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullarımızdaki ders saatlerinin planlanması; derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini il milli eğitim müdürlüklerine bildirmesinin ardında İstanbul'da ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 10:00, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:22
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MEB'in kış saati uygulanması talimatına göre İstanbul'da ders saatleri 35 dakikaya indirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.10.2024 tarih ve 117161135 sayılı "Okul ve Ders Saati Uygulaması" konulu yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkındaki 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kalıcı hale gelen yaz saati uygulamasının; 02 Ekim 2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01 Ekim 2018 tarihli ve 139 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı malümlarınızdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15'inci maddesinin birinci fıkrasında; ders yılının iki döneme ayrıldığı ve her dönemde bir ara tatil yapılacağı, ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihlerinin Bakanlıkça duyurulacağı ve ders yılının 180 iş gününden az olmaması esas olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığımıza bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9'uncu maddesi gereğince, derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri; il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre de hazırlanacak çalışma takviminin; coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak kış saati uygulamasına geçilemeyeceği göz önünde bulundurularak ve illerimizin özellikleri dikkate alınarak gerek taşımalı sistemle, gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi bakımından gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temin edecek şekilde ilk dersin başlama saatinin de valiliklerce belirleneceği hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 57 sayılı Devlet Memurları Kanunun 100'üncü maddesi gereği bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisi de illerde valiliklere verilmiştir.

Buna göre, anılan mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle kış saati şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak; il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valilikler yetkili olduğundan gün doğumu ve batımı ile güvenlik ve toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullarımızdaki ders saatlerinin planlanması; derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir."

İşte o yazı;

Bu yazı üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "İlçe Kaymakamlıklarınca değerlendirilerek ders saatlerinin düşürülmesi talep edilen ekte yer alan eğitim kurumlarının; kış mevsimine doğru gün süresinin kısalması, derslere başlama saatinin çok erken, ders çıkış saatinin ise geç olması ve buna bağlı öğrencilerin hava karardığında okula gidip gelmelerinin başta güvenlik sorunu olmak üzere birtakım olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alındığında ders saatlerinin 14.10.2024 tarihinden itibaren 35 (otuz beş) dakikaya kadar (Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesinin 30 dakikaya kadar) düşürülebilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." kararı almıştır.

İşte o karar ve derslerin 35 dakika olarak uygulanacağı ilçeler;

Ahmet KANDEMİR

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