19 Ekim 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Safa KOÇİ atanmıştır.

Karar: 2024/359

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Erhan TAYLAN atanmıştır.

Güney Afrika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana DARAMA YILDIRIMGEÇ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Sierra Leone Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Eneıji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak RENDE,

- Güney Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin ERGİN,

atanmıştır.

Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan SAYGILI atanmıştır.

Karar: 2024/363 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, ekli (I) sayılı listede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları üst kademe kamu yöneticileri görevden alınmış ve ekli (II) sayılı listede yer alan üst kademe kamu yöneticiliklerine hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine ve Vergi Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür TUNÇDEMİR GÜL atanmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nergis SAĞLIK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/367 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza UÇAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mehmet FİDAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin TÜRKER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;

- XIV. Bölge Müdürü Mustafa ŞENTÜRK,

görevden alınmış,

- II. Bölge Müdürlüğüne, III. Bölge Müdürü Hacı Ahmet ÇİÇEK,

- IX. Bölge Müdürlüğüne, VIII. Bölge Müdürü Gültekin AKSAN,

- XIV. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas ÖZKAYA,

atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

18Ekim 2024

Karar: 2024/371

Helal Akreditasyon Kurumu;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer SOYLU,

- Genel Sekreterliğine Mustafa Süleyman BEŞLİ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan;

- Marmaris Bölge Liman Başkanlığına, Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray AYKANAT,

- Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa YILMAZ,

- İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla PİRALİOĞLU,

- Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent EYÜPOĞLU,

- Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin SARICA,

- Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet PORSUK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

18Ekim 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI