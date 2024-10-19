Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "az iki hafta" ibaresi "çok bir ay" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Sağlık kurulu rapor işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri geçici kayıt tarihinden itibaren altmış gün içerisinde tamamlanmayan adayların planlamaları bir sonraki eğitim-öğretim yılına yapılır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.