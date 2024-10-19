Mersin'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Mersin'de Adana- Mersin Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 07:29, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 07:31
Adana- Mersin Otoyolu'nda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.