29 Ekim'de metro hattı seferleri ücretsiz olacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro hattı seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 07:37, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 07:38
29 Ekim Cumhuryet Bayramı nedeniyle Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre; 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hatı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.