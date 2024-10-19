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Yenidoğan çetesinin konuşmaları tüyleri diken diken etti!

İstanbul'da, 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri sevk ettikleri ve kasıtlı olarak ölümlerine sebep oldukları iddiası ortaya çıkmıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından, çetenin yeni konuşmaları gün yüzüne çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 08:01, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 08:02
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Yenidoğan çetesinin konuşmaları tüyleri diken diken etti!

İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı...

Aralarında doktor, hemşire ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklanmıştı...

Skandalın ortaya çıkmasının ardından çetenin yeni konuşmaları açığa çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, bu konuşmaları sosyal medya hesabında paylaştı:

-5 tane değil 3 tane bebek istiyorum biraz daha anası .... ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın

-Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canına kastediyor. Bak inatla bebek yolluyorum ölüyor orada

-Sipisi çıkmış .... ... çocuğunun hocam ya

-O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ki ona .... çocuğu ya

-Devlet bunların anasını ... o sözleşmeyi görse. Bu hasta kaçırma, pazarlamaya giriyor

-Dolaptaki geçmiş tarihli ilaçları neden kullanmadın?

-Ya bir bebek ölmüştü saatlerde yanlışlık vardı ben düzelttim ama şeyi hesaba katmamışım ölüm saatini

-Muhasebe beni aradı Yünaç bebeğin akciğer grafisi ilk gün çekilmemiş, şu an entübe olarak yatan bir bebeğin çekimini yapın Yünaç diye kayda girin

-Mehtap ex olan bir bebeğin var senin değişik isimli .... koyayım

-Onu sana atacağım düzenleyebilir misin, kötüleştireceğim sadece

-3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken ne düşünmüş, insan gibi yapsın ya

-Arıca da ex olmuş haberimiz yok, kimsenin haberi yok.

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