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Meclis Dilekçe Komisyonu Bafa Gölü'ne gidiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü ve çevresindeki kirlilik başta olmak üzere tüm sorunları gündemine aldı. Gelen dilekçeleri değerlendiren Komisyon, kasım ayında sahada incelemelerde bulunacak.

Haber Giriş : 19 Ekim 2024 08:19, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 08:21
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Meclis Dilekçe Komisyonu Bafa Gölü'ne gidiyor

Meclis Dilekçe Komisyonu, vatandaştan talepler üzerine sorunları yerinde tespit etmek için Bafa Gölü'ne gidecek.

Ege Bölgesinin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kuş türleri yaşıyor. Ancak göl ve çevresindeki kirlilik gölün ekolojisini tehlike altına sokuyor. Başta bu sorun olmak üzere Bafa Gölü ile ilgili Meclis'e çok sayıda dilekçe ulaştı.

Dilekçeleri değerlendiren Komisyon, sorunları yerinde tespit etmek üzere Bafa Gölü'ne gidecek.

Bölgede maden ocakları, gölün su kaynaklarının azalması, kirlenmesi, define avcılığı gibi çok geniş alanda sorun yumağı olduğunu söyleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Komisyon olarak buna el atmak, uzun süredir çözüm vekleyen vatandaşa, bölgeye faydaları dokunsun istediklerini belirtti.

Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık başkanlığındaki heyet 4-5 Kasım tarihlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulanacak. Komisyon Bafa Gölünün sorunlarını tespit edecek çalışmalarda bulunacak.

"Gölü kirleten tesisleri ziyaret edeceğiz"
Gölü kirleten tesisleri ziyaret edip yerinde bilgi alacaklarını ifade eden Karamık, "Bu gibi ziyaretlerin çok faydası oluyor. Kurumları harekete geçiriyoruz. Kurumlara olan ilgi alaka artıyor. Bir yavaşlama varsa süreçte onu çözüyoruz farkındalığı yükseltiyoruz. Sorunları yerinde vatandaşın ağzından dinliyoruz. " dedi.

Komisyon, çalışmaların ardından sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlayacak.

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