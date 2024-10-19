Kaçak nakliyeciler mağdur ediyor!

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmazdır bu konuda, en büyük problemin denetim eksikliği olduğunu söyledi. Ayılmazdır "Herkes basit bir kamyon alıp, evden eve nakliye işi yapabilir. Hiçbir sorgulaması ve denetimi yok. Özellikle 3,5 ton kapasiteli bir araç istediği yükü aldıktan sonra Türkiye'nin istediği herhangi iline götürebilir. Başıboş bir sektör. Tamamen belgesiz, kontrolsüz ve devlette hiçbir kaydı yok. Denetim olmadığı için hem korsan taşımacılık çoğalıyor hem de Türkiye ekonomisi ciddi bir zarara uğruyor. İlgili kurumlara birçok dilekçe yazdık ve sözlü görüşmelerimiz oldu ama bugüne kadar gelişme olmadı" dedi.

Türkiye Gazetesinden Samet Eker'in haberine göre; Tüketicilerin daha ucuza halledeceğim derken, çok daha büyük zararlara uğradığına dikkat çeken Ayılmazdır "Vatandaşlar, korsan platformlar üzerinden görüştükleri nakliyecilerden hizmet aldıkları için mağduriyet yaşıyorlar. Herhangi bir kurum veya kuruluşa kayıtlı firmalarda problem yaşamazlar" açıklamasını yaptı. Avukat Fevzi Doğan da sektörel bazda dolandırıcılık ile ilgili şikayetlerin en çok geldiği alanlardan birinin nakliyeciler olduğunu ifade etti.