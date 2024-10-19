Araç piyasası hareketlendi! Sıfır otoya zam ikinci ele yaraladı

Sıfır otomobil satışları geçen yılın tamamında 1 milyon 232 bin adetlik satış ile rekor kırmıştı. Ancak 2024 yılı itibarıyla yaşanan tedarik problemleri ve döviz kurunda yaşanan artış, fiyatları yukarı çekmiş, satışlarda kısmı bir daralma yaşanmıştı. Yılın ikinci yarısının başında Ticaret Bakanlığının Avrupa güvenlik normlarına uymayan araçların satışına yasak getirmesi piyasada hareketliliğe neden oldu. Birçok bayi bu özellikleri taşımayan araçları elden çıkarmak için kampanya üstüne kampanya yaptı. Bu durum satışları canlandırsa da son satış tarihinin dolması ile satışlar yeniden frene bastı. Üstüne üstlük; döviz kurunda yaşanan artış, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve distribütör ve bayilerin kar marjlarında yukarı yönlü değişikliğe gitmesi sıfır araç fiyatlarını artırdı. Bayi etiketlerinde haziran ayından bu yana yaşanan düzenli yükseliş, toplamda yüzde 20'leri buldu. Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinin fiyatları son 4 ayda ortalama 300 bin lira zamlandı. Yaşanan bu durum ikinci ele kayışa neden oldu.

FİYATLARDA ARTIŞ OLDU

Türkiye Gazetesinden Kaan Zengili'nin haberine göre; Sıfır otomobili pahalı bulan alıcılar, az kullanılmış ikinci el otomobillere yöneldi. Bu da ikinci el piyasasının hareketlenmesine neden oldu. Hal böyle olunca ikinci elde de fiyatlar yüzde 10 civarında yükseldi. İkinci el otomobil işi yapan Harun Sapmaz, satışların yaz dönemine göre iyi olduğunu ifade ederek "Son 1 yıldır sıfır otomobil satışlarında yaşanan canlanma ikinci el piyasasını yavaşlatmıştı. Normalde ayda 10 araba satan bir galeri ayı 3 araba ile zor kapamaya başlamıştı. Sonbahar ile bir satışlarda olumlu bir hava var. Araba satamıyoruz diyen esnaf yalan söyler. Tabii hangi dönem ile kıyasladığına bağlı, ikinci elin zirve yaptığı 2021-2022 yılı ile kıyaslarsa tabii ki az kazanıyordur. Şu an satışlar 6 ay öncesine göre daha iyi" dedi.

YÜKSEK MODELLER SATIYOR

İkinci eldeki canlanmanın fiyatlara da yansıdığını söyleyen galerici esnafı "Örneğin mayıs-haziran ayında Renault Megane dizel otomatik bir otomobilin satış fiyatı 1 milyon-1 milyon 100 bin liralarda seyrederken, bugün 1 milyon 250, hatta 1 milyon 300 bin liraya kadar satılabiliyor. Yani yüzde 5-10 bir zam geldi" diye konuştu. En çok tercih edilen modellerin kilometresi düşük yüksek model araçlara olduğunu söyleyen galericiler "Sıfır fiyatı yüksek geldiği için, alıcı az kullanılmış araçları tercih ediyor. Aile arabası 1 milyon 1,5 milyon arasında olan araçlar iyi gidiyor. Ticari tarafta ise eski hareketlilik yok. Hafif ticari satışları binek kadar iyi değil" diyor.

YIL SONUNU BEKLEYENLER VAR

Sıfır otomobil fiyatlarına her yıl sonu olduğu gibi bu yılın sonunda da indirim bekleniyor. Belli bir kesimin bu kampanyalardan yararlanmak için alım talebini beklemeye aldığı söyleniyor. Ancak uzmanlar, bugün yapılan zamların üzerinden indirim yapılacağını, dolayısıyla kampanyaların çok cazip olmadığını iddia ediyor.