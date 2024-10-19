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Yenidoğan çetesi doktorları kimler?

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk eden, bunun üzerinden haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne olay sonrası yenidoğan çetesi doktorlarının kim oldukları merak ediliyor. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 10:24, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:25
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Yenidoğan çetesi doktorları kimler?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi ile iş birliği yapan ve acil durumdaki bebek hastaları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirerek ihmaller sonucu 10 bebek öldü.

Sağlık çalışanlarına yönelik soruşturmada, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkındaki fezleke Sağlık Bakanlığı Müfettişliği tarafından hazırlandı. Uzman raporlarında, hastanelerdeki ihmaller sonucu 10 bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

YENİDOĞAN ÇETESİ HANGİ HASTANE?
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek bebek ölümlerine neden oldukları iddiaları sonucu 22'si tutuklu 47 kişi yer alıyor. Doktorlar, hemşireler ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları bu kişiler arasındadır.

Hazırlanan fezlekede özellikle Dr. D.E ve Dr. İ.G'nin sorumluluğuna değinildi. Sağlık Bakanlığı Müfettişliği raporunda, yapılan araştırmalar sonucunda bu doktorların görevlerini ihmal ettiği ve bebek ölümlerinin yaşandığı anlarda görev başında olmadıkları belirtildi.

Raporda, Dr. D.E'nin hastanede bulunması gerektiği zamanlarda görevde olmadığı, müdahalelerde gecikmeler yaşandığı tespit edildi.

Dr. İ.G. ise olayları kapatmak adına aktif rol oynadı. Özellikle bebek H.K'nin ölümünde saatin değiştirilmesi ve epikriz yazımında usulsüzlük yaptı.

M.N.O bebeğin ise çocuk yoğun bakımı yerine doktoru olmayan bir yenidoğan yoğun bakımına sevki gerçekleşmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİ OLAYINDA HANGİ HASTANELERİN İSMİ GEÇİYOR?
Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili soruşturma başlatıldı ve İstanbul'daki bazı özel hastaneler mercek altına alındı. Özellikle bebek acil hastalarının kasıtlı olarak yönlendirildiği bu hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ciddi ihmaller yaşandı.

Akabe Sağlık Tesisleri
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık Hizmetleri
Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Doğa Hospital
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlık Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi

YENİDOĞAN ÇETESİ DOKTORLARI KİMLER?
Yenidoğan bebek çetesi lideri Fırat Sarı olduğu açıklandı. Ölümlerine neden olan bu hastanelerin birçoğunda, yenidoğan uzmanı doktorların bulunmadığı, bebeklerin hayati müdahalelerinin hemşirelere bırakıldığı kaydedildi.

Soruşturmada kapsamında 12 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi ve bunlardan 5'i tutuklandı.

Fırat Sarı ve İlker Gönen için 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

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