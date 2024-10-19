Türk akademisinin büyük kaybı

SABANCI Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütürken uluslararası ilişkiler bölümünde ders veren, akademik kariyeri boyunca uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi üzerine önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.

Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Fuat Keyman, yaşamı boyunca pek çok öğrenci yetiştirirken, uluslararası düzeyde birçok konferansta yer aldı.

Türk akademisinin saygın isimlerinden olan Keyman, akademik başarılarıyla birçok ödül kazandı.

Çeşitli düşünce kuruluşlarında aktif rol oynayarak toplumsal ve siyasal meseleler üzerine fikirlerini paylaştı.