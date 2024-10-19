Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 7 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 11:36, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:36
BARTIN (AA) - Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.
Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.
Öte yandan Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler de kısmen su altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da suyun yükselmesi nedeniyle ekiplerce şerit çekilerek girişe kapatıldı.