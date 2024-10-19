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CHP Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenleyecek

CHP, 26 Ekim'de İzmir'de "Şiddetle Mücadele Çalıştayı" yapmaya hazırlanıyor. CHP kurmayları, çalıştayda, şiddetin tek yönüyle değil hayvana, çocuğa ve kadına şiddet olmak üzere üç farklı boyutta ele alınacağını dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 10:46, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:47
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CHP Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenleyecek

CHP'nin artan şiddet olaylarına karşı da bir eylemsellik hazırlığında olduğu öğrenildi. Buna göre, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 26 Ekim'de İzmir'de bir çalıştay yapacak.

Her gölge bakanlığın kendi alanıyla ilgili yaptığı çalışmalar olduğunu kaydeden kurmaylar, "Sadece Genel Merkez'de veya Meclis çatısı altında değil, halkla buluşarak ilgilisiyle, konuların paydaşlarıyla bir araya gelerek yani işi toplumsallaştırarak bir program çalışması yapmayı hedefliyoruz. Bu yüzden ilk toplantımızın İzmir'den başlamasını ve şiddet olayları üzerinden bütün paydaşlarıyla birlikte konunun konuşulacağı ve önerilerin toplanacağı bir toplantı planlıyoruz" dedi.

Tüm bu etkinliklerin raporlarının partinin yeni programı için kullanılacağını aktaran CHP kurmayları, Adalet Politikaları Danışma Kurulu'nda bulunan ve belli aralıklarla toplanan hukukçu akademisyenler, barolarda görevli avukatlar, eskiden görev yapmış savcılar, başsavcılar ve hakimlerin de programa katkı sunacağını kaydetti.

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