Kamu yatırımında aslan payı enerjinin

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2025'te yaklaşık 405,6 milyar lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor. Yatırımların içerisinde enerjinin payı 250,3 milyar lira oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 143,2 milyar TL yatırım hedefi büyüklüğüyle öne çıktı. TPAO'yu, Devlet Demiryolları 97,2 milyar lira, BOTAŞ 45,8 milyar lira, Elektrik İletim 41,9 milyar lira ve TCDD Taşımacılık 31,6 milyar lira yatırım büyüklüğüyle takip etti.



BİLDİRİM TARİHİ 31 ARALIK

DHMİ'ye 16,6 milyar lira, EÜAŞ'a 9,9 milyar lira, Eti Maden'e 6,3 milyar lira, TÜRASAŞ'a 3,1 milyar lira, Kıyı Emniyeti'ne 2,6 milyar lira, Kömür İşletmeleri'ne 1,7 milyar lira, Şeker Fabrikaları'na 1,2 milyar lira, TİGEM'e 1,1 milyar lira, TMO'ya 717 milyon lira, TTK'ya 700 milyon lira, Et ve Süt Kurumu'na 650 milyon lira yatırım hedefi konuldu. TEDAŞ'ın 605 milyon lira, Denizcilik İşletmeleri'nin 115 milyon lira, Çay İşletmeleri'nin 98 milyon lira, Elektromekanik Sanayi'nin 60 milyon lira, DMO'nun 60 milyon lira, Sümer Holding'in ise 2 milyon lira yatırım yapması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Kasım'a kadar programı teşebbüslere gönderecek. Kamu teşebbüsleri ise 31 Aralık'a kadar bütçelerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirecek.

İŞÇİ ALIMINA SINIRLAMA

KİT'lere 2025 yılında atanacak personel sayısı, geçici işçiler de dahil olmak üzere 2024 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 75'ini geçemeyecek. Kamu teşebbüsleri, program kapsamında bütçelerini 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde yaparak hizmet alımlarına çıkabilecek.