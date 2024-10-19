Türkiye'nin 9 aylık deniz salyangozu ihracatı 14,4 milyon doları aştı

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin 9 aylık deniz salyangozu ihracatı 14,4 milyon doları aştı

Türkiye'den 9 ayda gerçekleştirilen deniz salyangozu ihracatı 14 milyon 428 bin 478 dolara ulaştı. Ocak-eylül döneminde Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 11 ülkeye 1352 ton deniz salyangozu ihraç edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 11:43, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:44
Yazdır
Türkiye'nin 9 aylık deniz salyangozu ihracatı 14,4 milyon doları aştı

Türkiye'den yılın 9 ayında gerçekleştirilen deniz salyangozu ihracatı 14 milyon 428 bin 478 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozu ihracata yönelik avlanıyor.

Ocak-eylül 2023'te 14 milyon 419 bin 13 dolar olarak kayıtlara geçen deniz salyangozu ihracatı, bu yılın aynı döneminde 14 milyon 428 bin 478 dolar oldu.

Geçen senenin 9 aylık döneminde 1326 ton olan ihracat miktarı, bu yıl 1352 ton olarak gerçekleşti.

Ülkeden bu dönem Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, İspanya, Tayvan, ABD, İtalya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve KKTC'ye deniz salyangozu satıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti 6 milyon 531 bin 347 dolarla ihracat gerçekleşen 11 ülke arasında başı çekti.

- "Türkiye'de tüketilmeyen ürünün değere dönüştürülerek ihraç edilmesi önemli bir başarıdır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun iç piyasada tüketimi olmadığı için tamamının işlenip ihraç edildiğini söyledi.

İşlenip ekonomiye kazandırılan deniz salyangozu ihracatının her geçen yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Kalyoncu, o nedenle de üretiminin artırılması gerektiğini kaydetti.

İhracatçıların avlanma sezonuyla ilgili düzenleme talebinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber