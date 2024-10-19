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'Yerinde Dönüşüm' desteğine 255 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afetlerden etkilenen illere yönelik 'Yerinde Dönüşüm' desteğine bugüne kadar 255 bin başvuru alındığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 15:45, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:43
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'Yerinde Dönüşüm' desteğine 255 bin başvuru

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen illerde 'Yerinde Dönüşüm' desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor. e-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındı. 'Yerinde Dönüşüm' ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldı. Başvurular devam ederken, bu destekle 45 bin konut ve iş yerinin inşası başladı. 20 bin bağımsız bölüm tamamlanmak üzere, ayrıca 25 bin bağımsız bölüme daha destek verilecek. 'Yerinde Dönüşüm' ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.

DESTEK MİKTARLARI

'Yerinde Dönüşüm' desteği kapsamında deprem bölgesindeki konutlara 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin TL proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için 'Yerinde Dönüşüm' desteklerinden faydalanan vatandaşlar, 2 ve 3'üncü konut/iş yeri için de 40 bin TL proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor. Yapı ruhsatı alındığında; konutlar için hibe ve kredi desteğinin ilk ödemesi 190 bin TL, iş yerleri için 120 bin TL olarak ödeniyor. Subasman seviyesine gelindiğinde; konutlar için 450 bin TL, iş yerleri için 240 bin TL ödeniyor. Kaba inşaat bitirildiğinde; konutlar için 450 bin TL, iş yerleri için 240 bin TL ödeniyor. İskan alındıktan sonra; konutlar için 450 bin TL, iş yerleri için 240 bin TL ödeniyor.

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