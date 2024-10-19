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İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 15:30, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:21
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İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları devam ediyor

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere yönelik bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüklerini belirtti.

Işıkhan, "Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan 103 milyon 436 bin lira kaynağın, 34 milyon 522 bin lirasının 133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lirasının 194 engelli kendi işini kurma projesine, 7 milyon 818 bin lirasının 12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine ve 858 bin lirasının da 1 işe ve iş yerine uyum projesine tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

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