Bartın Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiası yalanlandı

ANKARA (AA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Bartın Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.



KYGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu olayda sigorta atması sebebiyle asansör kat arasında durmuş, öğrenciler güvenli ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayda yaralanma söz konusu olmayıp panik atak geçiren bir öğrencimiz kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir." denildi.