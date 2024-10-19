Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: Bir baba olarak çok üzgünüm

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, ilk soruşturmanın CİMER'e yapılan şikayetler ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine 21 Mayıs 2023'te başlatıldığını açıkladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 20 Haziran 2023'ten itibaren yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki ayrı operasyon oldu.

"Yenidoğan Çetesi" için 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlattı. 16 Ekim 2024 tarihinde hazırlanan iddianame ile 22 tutuklu sanığın yargılanma sürecinin sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"CİMER'e yapılan başvurular ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarıyla, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Mayıs 2023'te soruşturma başladı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, 20 Haziran 2023'ten itibaren kapsamlı projeli bir çalışma yürüttü. Ardından şüpheliler, yapılan iki ayrı operasyonla gözaltına alındı. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlandı. 22'si tutuklu olan sanıkların yargı süreci devam etmektedir.

"Bir baba olarak çok üzgünüm"

Yerlikaya, "Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum. Haksız kazanç elde etme amacıyla bebekleri hiçe sayan vicdansızların hak ettikleri cezayı alması lazım. Bu sebeple konunun takipçisi olacağım" dedi.