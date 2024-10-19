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Hamile Sude Naz'ı döven sevgilinin tahliyesine ret

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı (19) sokak ortasında öldüresiye dövüp, hakaretlerde bulunan tutuklu sanık Yılmaz Akman'ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 13:54, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:55
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Hamile Sude Naz'ı döven sevgilinin tahliyesine ret

Olay, 16 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürdü. Yerde de Sude Naz Atak'ın başına yumruk atmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

"HAMİLEYİM, İMDAT" DİYEREK ÇIĞLIKLAR ATTI
Çevredekilerden biri, müdahale etmek için yaklaştı ancak Yılmaz Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması ile geri çekildi. Sude Naz Atak, 'Abi hamileyim, imdat' diyerek çığlıklar atarken, yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude Naz Atak kurtardı. Çevredekiler, daha sonra Akman'ı dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

18 SUÇ DOSYASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz Atak hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Akman, tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan Sude Naz Atak, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı. Sude Naz Atak'ın şikayetçi olduğu Yılmaz Akman'ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirlendi.

2 SUÇTAN DAVA AÇILDI
Yılmaz Akman hakkında "Kasten yaralama" ve "Alenen hakaret" suçlarından dava açıldı. Akhisar 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması dün görüldü. Sanık Akman, duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Sude Naz Atak ile avukatları Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan ve Çağla Özer Turan ve tanıklar Ömer Faruk Babalı, Erkan Çiftçi ve Mehmet Akman salondaki yerini aldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Akhisar Cumhuriyet Savcılığı da Atak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suç dosyasının daha bulunduğu gerekçesiyle Akman'ın tahliye edilmesine itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

"TAHLİYE EDİLMESİ BENİM VE ÇOCUĞUM AÇISINDAN İYİ OLMAYACAKTI"
Kararı değerlendiren Sude Naz Atak, "Şu an çok mutluyum. Yılmaz'ın tahliye edilmesi benim ve çocuğum açısından iyi olmayacaktı. Daha önce çocuğumun da önünde defalarca şiddete maruz kaldım. Korkum ölüm değil de çocuğumun annesiz büyümesi. Çünkü benden başka bakacak kimsesi yok. Kadına en ufak şiddet gösteren herkes ceza alırsa, kadın cinayetlerinde bir nebze de olsa düşüş yaşanır." dedi.

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