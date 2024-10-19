Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi.
'Yenidoğan soruşturması' kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'da 1 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.
Soruşturma sürüyor
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet veren ve haksız kazanç elde eden çeteye yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Gözü dönmüş çeteye yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmiş, gözaltına alınan 47 şüpheli'den 22'si tutuklanmıştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu soruşturmada adı geçen hastanelere kapatma cezasının uygulandığını ifade etmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada da 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle incelemenin yürütüldüğü belirtilmişti.