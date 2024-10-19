Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu soruşturmada adı geçen hastanelere kapatma cezasının uygulandığını ifade etmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada da 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle incelemenin yürütüldüğü belirtilmişti.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet veren ve haksız kazanç elde eden çeteye yönelik soruşturma başlatılmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net