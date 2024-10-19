AK Partili Keskinkılıç'tan hizmetleri eleştirenlere: O yolları baban mı açtı?

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, geçtiğimiz günlerde partisinin Karabük Eskipazar İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Yaptığı konuşmada, bölgeye yatırım yapılmadığı gerekçesiyle kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap veren Keskinkılıç'ın, sert üslubu ise dikkat çekti.

Keskinkılıç, hizmetleri beğenmeyenlere sesini yükselterek şu ifadeleri kullandı;

"KAHVEDE BOŞ BOŞ KONUŞUYOR"

Bir tane çivisi yok adamın, memlekete çaktığı bir tane çivisi yok. Bir tane kazık çakmamış bir tarlanın başına. Adam geliyor, kahvede boş boş konuşuyor. Allah rızası için, boş adamların boş konuşmalarını dinlemeyin ya. Bu memleket neden kaybetti? İki şeyden kaybetti. Bir, birlik ve beraberlik olamadı. İki, boş olan, boş konuşan adamların lafının arkasına çok düştü.

" BOŞ ADAMLARI DİNLEMEYECEĞİZ"

İki şeyden kurtulacağız. Birlik olacak, beraber olacağız. Boş konuşan, boş adamları dinlemeyeceğiz. Adam geliyor, yalan yanlış konuşuyor. Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Kahvede oturmuş ahkam kesiyor. Allah'tan kork yani"

"O YOLLARI BABAN MI YAPTI?"

"Yazıyor sosyal medyada, 'Ne yaptınız' diyor. Memlekete gelip giderken OSB'ye gir bakalım. Bir bak, ne yapıyoruz orada? O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? O kamyonlar, o kepçeler, o temeller nereye atılıyor? Allah'tan korkun" diyen Keskinkılıç, son olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir girip baktın mı diyorum, 'bakmadım' diyor. Ne konuşuyorsun o zaman? Boş adamın boş kalfası. Diyorum ki, Hadrianapolis'e gittin mi? Gittim, bir de resim çektirdim, diyor. Onu kim yaptırdı? Baban mı yaptırdı? Kim yaptırdı onu? İşte, bu memlekette bu boş adamların, bu boş konuşanların bu memleketten uzaklaşması lazım. Boş konuşa boş konuşa bu memleketi bu hale getirdiler.