Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 14:54, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:01
ANKARA (AA) - Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.