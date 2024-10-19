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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan acı haber

Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (18) kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya (16), bu sabah hastanede hayatını kaybetti. Zeynep Naz, 10 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 15:17, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:17
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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan acı haber

9 Ekim Çarşamba günü, TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Nazlı Sarıkaya, kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Kaçan sürücü Efe Şayık ise kazanın ardından ailesiyle gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama" suçundan tutuklandı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Zeynep Naz Sarıkaya'nın yanındaki arkadaşı ile yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalıştığı, arkadaşının gelen kamyoneti fark etmesiyle kolundan tutup çekmek istediği ancak hızla gelen kamyonetin Sarıkaya'ya çarptığı görüldü.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Zeynep Naz'ın arkadaşlarının yardıma koşması da görüntülere yansıdı. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep Naz Sarıkaya, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Sarıkaya'nın cenazesi, otopsi sonucu Bursa'da toprağa verilecek. Soruşturma sürüyor.

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