Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 15:46, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:48
S.P'nin kullandığı otomobil, merkeze bağlı Altınkuşak köyünün Üçtepe mezrası mevkisinde minibüsle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.