Bakan Ersoy: Antalya'ya son 9 ayda 15 milyonu aşkın turist geldi

Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti Kemer İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuzeyden doğuya, güneyden batıya ülkenin her bir bölgesine, insanın hayatına dokunacak, topyekun bir refahı, huzuru, kalkınmışlığı bina edecek hizmet ve eserleri üretme hedefiyle kurulmuş yerli ve milli bir siyasi kurum olduğunu söyledi.

Günü kurtarmaya yönelik geçici icraatları, belli bölgelerde yoğunlaşmış eser ve hizmetleri, bölgelerin, şehirlerin ihtiyaçlarından bihaber, sadece iş yapmış olmak için yapılan genel geçer çalışmaları kabul etmediklerinin altını çizen Ersoy, "Gerçekçi, geçerli ve doğru hizmetleri, eserleri üretmek için gece demeden gündüz demeden çalışırız. Küçük düşünemeyiz. Lider, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için küresel ölçekte düşünür, üretir ve inşa ederiz. 23 yıl bu bilinçle yürüdüğümüz hizmet yolunda aziz milletimizin zihninde ve gönlünde 'Yaparsa Ak Parti Yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' güvenini ve inancını bina ettik. Buna asla halel getirmeyeceğiz." diye konuştu.

Kemer'deki 3 antik kent için 145 milyon liralık ödenek aktarıldı

Turizm alanında yapılan çalışmalardan bahseden Ersoy, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın döneminde Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programını başlattıklarını kaydetti.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, "Geleceğe Miras" projesini hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, dünyada eşi bulunmayan arkeolojik varlığın hem mümkün olan her parçasıyla kültür turizmine kazandırmayı hem de gelecek nesillere eksiksiz ulaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kemer'deki Olympos, Phaselis ve Idyros antik kentlerinde kazı çalışmalarına ağırlık verildiğini anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Olympos'taki arkeolojik kazı çalışmalarına 2023 ve 2024 yıllarında 56 milyon liraya yakın bir ödenek aktarımı yapılmış durumda. Phaselis Antik Kenti'ndeki çalışmalar için ise iki yılda ayrılan ödenek miktarı 85 milyon lira seviyesinde. Projemize dahil ettiğimiz Idyros Antik Kenti için ise bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık bir ödenek aktarımı gerçekleştirdik. Böylece, yaklaşık iki yıllık bir sürede sadece Kemer'de bulunan bu üç antik kentimize toplam 145 milyon liraya varan bir ödenek sağladık. Bundan sonraki süreçte de kazı başkanlarımızın yaptığı planlar doğrultusunda ödenek aktarımlarımıza düzenli olarak devam edeceğiz."

Ersoy, sadece deniz, kum, güneşe bağlı kalmadan Kemer ve Antalya'da turizmi çeşitlendirmek, 12 aya yaymak için önemli yatırımlara imza attıklarını kaydetti.

Altyapı ve ulaşım alanında da yatırım yaptıklarını aktaran Ersoy, Alanya Antalya otoyolu için sözleşmenin imzalandığını ve ne kısa sürede çalışmaların başlayacağını söyledi.

Bakanlığın sorumluluğunda olmayan Serik ve Kemer'de atıksu arıtma tesislerini hayata geçirdiklerini dile getiren Ersoy, bu yatırımlar sayesinde mavi bayraklı plajları hem koruduklarını hem de sayılarını artırdıklarını ifade etti.

Antalya'ya gelen turist sayısı 15,3 milyonu geçti

Tüm çalışmaları, yatırımları gündelik politikalarla değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikleriyle aşama aşama belirlenen hedef, strateji ve planlarla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmin her geçen yıl nasıl büyüdüğünü istatistiksel olarak da rahatça görebiliyoruz. Sadece Antalya'da bu yılın ocak-eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ağırladığımız turist sayısı 14 milyonun üzerine çıktı. Dün itibarıyla baktığımda rakamın 15,3 milyonu geçtiği görünüyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artış sağladık. Bu başarı, paydaşlarımızla işbirliği halinde yürüttüğümüz çalışmalar ve hükümetimizin istikrarlı politikalarıyla gerçekleşmiştir."

Bakan Ersoy, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kongreye AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Menderes Türel ile partililer katıldı.