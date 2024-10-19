Trabzonspor'da Şenol Güneş 1000. resmi maçına çıkarak tarihe geçti.

Güneş, RAMS Başakşehir ile oynanan maçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 1000. resmi maça çıktı.

Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de 7, Güney Kore'de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem de A Milli Takım'ın başında görev yaptı.

"BİR GÜNEŞ BİNLERCE IŞIK SAÇAR"

Trabzonspor Kulübü de maç öncesi sosyal medya hesaplarından, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.