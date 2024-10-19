Rize'de kar etkili oldu: 6 kişi mahsur kaldı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 18:07, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:09
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yaklaşık 3 saattik çalışmanın ardından yolu açan ekipler, 6 kişi ve sürünün ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.