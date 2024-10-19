Rize'de kar etkili oldu: 6 kişi mahsur kaldı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.

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