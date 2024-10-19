Fırtına'ya Visca'dan 90+1'de hayat öpücüğü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Rams Başakşehir'i ağırladı.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, Edin Visca'nın 90+1. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

5 kez ligde en çok berabere kalan ekip olan bordo-mavililer, bu sonuçla 2024-2025 sezonundaki 2. galibiyetini aldı.

Bu sezon kaybetmeyen Karadeniz ekibi, puanını 12'ye çıkarırken RAMS Başakşehir 14 puanda kaldı.

Güneş 1000. maçına çıktı

Bu arada Şenol Güneş bu maç ile tarihe geçti. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'de teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçına çıkan ilk isim oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki takımlar geride kalan 1000 karşılaşmada 520 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı.