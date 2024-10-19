Numan Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözlerine yer verdi.

"Dün Bosna'da, bugün Gazze'de uygulanan soykırımı asla unutmayacağız"

Kurtulmuş mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Aliya İzzetbegoviç denilince aklımıza; Dünya'nın orta yerinde yok edilmek istenen bir toplumu bir arada tutmuş, insanların izzetli ve özgürce yaşamasını önceleyen örnek bir aydın, dava ve devlet adamı gelir. Bugün Gazze'de şahit olduğumuz soykırıma, dünyanın en ücra köşelerinde dahi tepkisini göstermekten geri durmayan bir insanlık cephesi kuruluyorsa bunda Aliya'nın hayatının ve öğretilerinin payı asla inkar edilemez. Aliya'yı, mücadelesini; dün Bosna'da, bugün Gazze'de uygulanan soykırımı unutmadık, asla unutmayacağız. Aliya İzzetbegoviç'e şükranlarımız ve rahmetle."