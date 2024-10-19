Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlardan detaylı bilgi aldı.