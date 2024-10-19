Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul'da Muhtarlar Buluşması programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Görevi devreden muhtar kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum yeni seçilen kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Muhtarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi muhtarlarımızın evi haline dönüştü.

Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır.

Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez. Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz. Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz.

Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Gazze'de 2 milyon, Lübnan'da 1 milyon insan evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinden ABD, BM oyuncak olmuş durumda. Bir tanesi çıkıp da bu alçaklıktır demedi. İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler bu katliama ortaklardır.

50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar.

Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz.

Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanındayız.

Filistin direnişinin tüm önderlerini selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum.

Ülkemizin sorunları ve bunlara dair çözüm önerileri noktasında hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz ama konuşmak için aynı zeminde buluşmak zorundayız."