Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor

Milyonlarca kişinin yaşadığı nafaka mağduriyeti, son olarak oyuncu Ufuk Özkan'ın 114 bin liralık nafakayı ödemeyeceğini söylemesi ile yeniden gündeme geldi. Mağdurlar bir an önce yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan yıllardır somut bir adım atılamamasına sitem ediyor.

BİR AİLE FONU OLUŞTURULMALI

Ömür boyu nafakadan 3 milyona yakın erkeğin mağdur olduğunu belirten Ergincan "Nafaka, feminist derneklerin küçümsediği gibi 300-500 lira gibi rakamlar değil. En az asgari ücretin 4'te 1'i oranında ücret ödeniyor. Bundan en çok etkilenenler ise geliri yüksek olan kesim. Ödedikleri rakamlar, yoksulluk nafakası olarak değerlendirilemez. Adı yoksulluk nafakası ama zenginlik nafakası gibi. Kadına sanki 'kıyak emeklilik' vermiş oluyorsunuz. Meclis'te katılıldığım bir toplantıda aile fonu oluşturulmasını önermiştim" dedi. Nafakanın bir yıl ile sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Ergincan "Kadın evlenmediği müddetçe bağını koparamıyorsun. 10 günlük evliliğe 10 yıldır nafaka ödüyorum" diye konuştu.

Hukukçu İbrahim Güllü ise süresiz nafakanın boşanma sonrasında mağduriyet yaşattığı gibi, evlilik sayısını da azalttığına dikkat çekti. Güllü, şunları söyledi: İnsanlar nafakadan çekindiği için evlilikten uzak duruyor. TÜİK'in istatistiklerine göre evlenme oranları azalıyor. Bu konudaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için nafakanın süresiz olmaması lazım. Mahkeme boşanma kararı verirken süresini belirleyebilir. Bu konuda bir kurul oluşturulmalı ve Türk aile yapısına uygun, nafakaya süre olarak bir üst sınır konulmalı. Evlilik süresi ile sınırlı olmalı. Bu süreyi geçmemeli. Ayrıca, mahkeme kararı ile nafaka artırılabilir veya düşürülebilir. Tamamen kaldırılabilir de.

Güllü, nafakanın kadına yönelik şiddeti artırdığına da dikkat çekti.

ADALETİN CİNSİYETİ OLMAZ

Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler de nafakaya tamamen karşı olduklarını söyledi. İnceler şu ifadeleri kullandı: Kesinlikle yeniden düzenlenmeli ve eşitlik ilkesi altında daha iyi hale getirilmeli. Adaletin cinsiyeti olmaz. Ufuk Özkan'ın açıklamasını gördüm ve çok üzüldüm. Yüz binlerce insandan sadece bir tanesi. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.... Ancak, kadın evlendiği zaman nafaka verme kesiliyor. Evlenmeyen ve sevgili hayatı yaşayan kadınlar, hayatı boyunca nafaka alıyor. Erkek hakları dediğimizde kimse ciddiye almıyor. Eril dil aslında erkeği etkiliyor.

SAMET EKER