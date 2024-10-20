İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; Günlük hayatın pek çok alanında kullanılan yapay zeka uygulamalarının, insan kaynakları sektöründe kullanımı hızla artıyor. Yapay zeka sigorta, bankacılık, perakende ve enerji sektörü başta olmak üzere bir çok alanda iş verenin ihtiyacı olan en doğru yeteneği, iki saat içinde iş veren ile buluşturuyor.

İnsan kaynakları sektöründe iş gücünü en verimli kullanabilme adına yapay zeka uygulamalarının ön plana çıktığını belirten OneNewOne Kurucusu Tunç Erman "İnsan Kaynakları"nda yapay zeka kullanımı büyük bir hızla gelişiyor. Biz de işe alım süreçlerini baştan sona dönüştürme hedefi ile yola çıktık. Yapay zeka tabanlı işe alım platformumuz OneNewOne'ı farklı formatlardaki yaklaşık 3 milyonluk aday havuzuyla saniyeler içinde entegre ediyoruz. Akıllı sınıflandırma ve akıllı eşleştirme özellikleriyle en doğru kişiyi buluyoruz. Yapay zeka, talep edilen aday ile o işin uzmanı gibi yazılı veya sözlü mülakat yapıyor. İş verenin istediği pozisyona en uygun aday yaklaşık 2 saat içinde iş verene sunuluyor. Yapay zekanın işe yerleştirdiği bu yeteneğin en doğru kişi olma oranı yüzde 90" dedi.

6 DİLDE DESTEK



İş dünyasına yepyeni bir işe alım deneyimi sunduklarını dile getiren Tunç Erman, buna en hızlı dahil olan sektörlerin başında sigorta, banka, perakende ve enerjinin geldiğini söyledi.

Yapay zeka tabanlı işe alım platformu OneNewOne'ın Türkçe, İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Bulgarca ve Rusça olmak üzere 6 dilde hizmet verebildiğini ifade eden Erman, şöyle devam etti: Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Macaristan ve Rusya'da işe alımlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin alanlarında lider pek çok markasının işe alımlarını yapay zeka ile yapıyoruz. İş dünyası yapay zekaya çok çabuk entegre oldu. Çok yakında firmaların İK'larına yönelik yapay zeka kullanabilen işe alımcılar yetiştireceğiz. Aynı şekilde çalışan adaylarına yönelik de yapay zeka ile nasıl mülakat yapılabileceği yönünde eğitimler vereceğiz. Tüm bu deneyimlerimizde gördük ki sigorta, banka, perakende ve enerji sektörleri yapay zeka ile işe alımda başı çekiyor. 2025 yılı sonuna kadar bu sektörler başta olmak üzere işe alımlarda yüzde 80 oranında adaylarla ilk görüşmeleri yapay zeka yapacak.