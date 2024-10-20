Tabletlere veda mı?

Bir dönem iş insanlarından öğrencilere kadar herkesin elinden düşürmediği tabletler, eskisi kadar rağbet görmüyor. Akıllı telefon ekranlarının gelişmesi ve tableti aratmayan özellikleri, azalan ilginin en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Bir çok markanın Note serisi telefonları, artık kullanıcılara yetiyor. 2022'de küresel ölçekte 161 milyonun üzerinde tablet satışına karşın, bu rakam 2023'te yüzde 20,5 gerileme ile 128,5 milyon oldu.

REKABET FARKLI ALANDA

Araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC) raporuna göre, yapay zeka ile donatılan akıllı telefonlar 2025'ten itibaren satışları artıracak olsa da aynı şeyi tabletler için söylemek pek mümkün değil. Öte yandan, tablet pazarına Çin ve Vietnam menşeili düşük performanslı ve fiyatlı modellerin girmesi büyük aktörlerin bu alana daha az yatırım yapmasına neden oluyor. Apple, Huawei ve Samsung gibi global şirketler arasında rekabet sürse de piyasadaki yenilikçi özellikler yeni telefon modellerine kaydı.

KATLANAN TELEFONLAR TABLETİN YERİNİ ALIYOR

Katlanan ekranlar sayesinde yakın gelecekte, cebimizdeki telefonları tablet olarak kullanabileceğiz. Bu gidişatı gören teknoloji meraklıları da tercihlerini farklı cihazlardan yana kullanıyor. Örneğin, Huawei Mate XT Ultimate Design, ekranını sadece ikiye değil, 3'e katlayarak sektörde bir ilke imza attı. Birçok kişiye göre, benzer modellerin sayısı yakın zamanda artacak. Dizüstü bilgisayarların gelişmesi ince ve hafif tasarımlar da tablet pazarına darbe vuran gelişmelerden biri olarak görülüyor.

BİLGİSAYAR PAZARI UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ BÜYÜDÜ

Söz konusu gerilemeden dizüstü bilgisayar pazarı da nasibini aldı. Dünyadaki ekonomik durgunluk tüketicileri tasarruf yapmaya itince teknoloji piyasasında gerileme kaçınılmaz oldu. Yine IDC'nin raporuna göre, bilgisayar pazarı peşi sıra 7 çeyreklik düşüş sonrasında ilgili dönemde yüzde 3 büyüdü. IDC raporuna göre 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya çapındaki sevkiyatlar 64,9 milyon adede ulaşarak, yıldan yıla yüzde 3 büyüme gösterdi.

ORHAN ORHUN ÜNAL