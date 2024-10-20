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Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek

Alışverişte fiş almayana da vermeyene de cezalı dönem başlıyor. Birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak ceza, altı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 08:30, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 08:35
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Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde ticari işlemlerde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesi ya da farklı mahiyetteki belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalara ilişkin usul ve esasları belirlendi.

CEZA 10 BİNDEN BAŞLIYOR

Buna göre fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak. Fatura düzenlememede asgari ceza tutarı 10 bin lira olacak. Ancak fatura düzenlememede birinci tespitte 10 bin lira olan asgari ceza tutarı, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.

5 İŞ GÜNÜ ŞARTI GELDİ

Belge düzenleme yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve alıcı tarafından da vergi dairesinin bilgisine girmeden en geç 5 iş günü içerisinde bu durumun vergi dairesine bildirilmesi durumunda alıcıya ceza kesilmeyecek. Buna göre, fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmediği durumlarda, belgeyi almakla yükümlü kişiler kendilerine belge düzenlenmediğini 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirlerse bu kişilere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Belgeyi düzenlemeyenler ise 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, satıcı tarafından alıcıya Vergi Usul Kanunu'nda sayılan belgelerin dışında farklı bir belge verilir ve alıcı bu durumu 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirse yine alıcıya ceza kesilmeyecek fakat satıcıya 6 kat artırımlı ceza kesilecek.

KAYITDIŞINA YÜZDE 50 ARTIRIMLI CEZA

Düzenlemede kayıtdışı olarak faaliyette bulunan kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve örneklere de yer verildi. Bu kapsamda, vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirmeden faaliyette bulunanlara kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Mükellefiyet tesis ettirildikten sonra, mükellefiyet tarihinden önceki dönemler için daha sonra yeni bir tarhiyat yapılması durumunda da cezalar artırımlı tatbik edilecek. Öte yandan, dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama bilgilerine ilişkin bildirimlerin yapılmaması, eksik veya yanıltıcı yapılması durumunda da her bir bilgi için ayrı ayrı ceza uygulanacak.

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