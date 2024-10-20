Bakanlıktan dijital platform şirketlerine 24 milyon 192 bin lira idari para cezası

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin çıkarlarının korunması için internet servis sağlama hizmeti sunan şirketler ile kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlar hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerde, dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından, fiilen sunulmayan hizmet için tüketicilerden bedel talep edilmesi, taahhüt süresi içinde taahhütname şartlarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması, abonelik fesih taleplerinin süresi içerisinde yerine getirilmemesi, herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek kendilerinden ücret talep edilmesi şeklinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Bu kapsamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketlere 24 milyon 192 bin lira idari para cezası verildi.

Yılın ilk 9 ayında, 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira ceza

Yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 9 ayında, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle 159 firmaya 448,7 milyon lira; reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinden 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira; piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira; denetimler neticesinde ise 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.