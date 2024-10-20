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Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın, KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan "Gençlerin İhtiyaçları Araştırması" sonuçlarına göre, üniversiteli gençlerin büyük bir kısmı burs ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Gençlerin yüzde 53'ü yeterli beslenemediğini, yüzde 67'si istediği kıyafeti alamadığını belirtiyor.

Haber Giriş : 20 Ekim 2024 10:58, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:02
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Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!

22 yıldır burs ve mentorluk programlarıyla gençleri güçlendiren ve onların sosyal sorumluluk projelerine destek olan Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG), her yıl gençlerin ihtiyaçlarını analiz etmek için araştırmalar yapıyor. Türkiye'nin en yaygın gençlik vakıflarından biri olan TOG bu yıl 2 Ocak-26 Şubat tarihlerinde KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte gerçekleştirdiği "Üniversiteli Gençlerin İhtiyaçları Araştırması"nı tamamladı.

Kültür sanat etkinliklerine erişemiyorlar, tedavilerini erteliyorlar
Araştırmada öne çıkan bir diğer madde ise gençlerin kültür sanat faaliyetlerine erişmekte zorlandıkları ve maddi sebeplerle tedavilerini ertelemek olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 78'i katılmak istediği bir kültür-sanat aktivitesine katılamadığını, yüzde 53'ü yeterli beslenemediğini, yüzde 41'i tedavisini ertelediği bir rahatsızlığı olduğunu söylüyor.

Burs ve psikolojik destek ihtiyacı başı çekiyor
Araştırmaya katılan gençlerin 4'te 1'i son dönemlerde ücretli veya ücretsiz psikolojik destek almış veya almaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin 4'te 1'i mobil internete, 3'te 1'i bilgisayara sahip değil. Gençler duygu durumlarına göre dörde ayrıldığında yüzde 38'inin kötü veya çok kötü, yüzde 27'sinin iyi veya çok iyi hissettiği ortaya çıkıyor.

Öncelikli ihtiyaçlara bakıldığında ise; burs, psikolojik destek ve kariyer fırsatları öne çıkıyor. Üniversiteli gençlerin yüzde 68'i burs desteğine, yüzde 45'i psikolojik desteğe, yüzde 43'ü ise staj imkanına ihtiyaç duyuyor.

Gençlerin barınma durumu
Üniversiteli gençlerin yüzde 29'u okul açıkken aile yanında, yüzde 44'ü devlet yurdunda, yüzde 9'u özel yurtta, yüzde 17 'si ise öğrenci evinde yaşıyor. Akraba yanında yaşayanlar ise yalnızca yüzde 1 oranında olurken, yaşadığı yurtta/evde yalnız yaşayanların oranı sadece yüzde 7 oldu.

Her üç üniversiteli gençten biri yurtta/evde 4 kişi yaşıyor. Barındığı yerde kendisine ait odası olan gençlerin oranı ise yüzde 44 oluyor.

Barınmada gelir farkı
Okul açıkken yaşanan yer ve gelir seviyesiyle ilişkisi yüksek oluyor. Aylık bireysel gelir arttıkça öğrenci evinde yaşayanların oranı da artıyor. Aylık bireysel geliri 2000 TL'den az olanların yüzde 5'i öğrenci evinde yaşarken, aylık geliri 8001 TL'den fazla olanların yüzde 42'si öğrenci evinde yaşıyor.

Aylık hane geliri arttıkça devlet yurdunda yaşayanların oranı azalıyor. Aylık hane geliri 10.000 TL ve altı olanların yüzde 60'ı okul açıkken devlet yurdunda yaşarken, aylık hane geliri 50.001 TL ve üzeri olan gençlerde ise bu oran yüzde 22 oluyor.

Öğrencilerin gıda masrafı 3 yılda 7 kat arttı
Bir günde yeme-içme için harcanan paranın 2021 yılından bugüne 7 katına çıktığı görülüyor. 2021'de öğrenciler yeme-içme için ortalama 30 TL harcarken, bu tutar 2022'de yüzde 100 artarak 60 TL'ye, 2024'te de 2021 yılına göre yüzde 590, 2022 yılına göre ise yüzde 245 artarak 207 TL'ye çıkıyor.

KYK burs ve kredileri 2021 yılından bu yana yüzde 207, 2022'den bu yana ise yüzde 135 artarken, KYK kredi ve burslarındaki artış, gençlerin yeme-içmeye harcadıkları paralardaki artışın çok gerisinde kalıyor.

Üniversiteli gençlerin gelirleri, giderlerini karşılamıyor
Gençlerin aylık ortalama geliri 4.774 TL olarak ölçülürken, burs veya kredi alanların aldığı ortalama burs/kredi miktarı ise aylık ortalama 2.449 TL oluyor.

Alınan burs veya kredi zaten aylık ortalama gelire dahil olduğu için gençlerin aylık ortalama gelirinin 4.500-5.000 TL arasında olduğu görülüyor. Gençlerin günlük yeme-içme harcamasının ortalama 607 TL olduğundan yola çıkarak, aylık yaklaşık 6220 TL'lik bir harcama kalemi ortaya çıkıyor. Gençlerin gelirleri, aylık yeme-içme giderlerini bile tek başına karşılamaya yetmezken, diğer harcamaları da hesaba katıldığında gençlerin ekonomik anlamda zor bir üniversite hayatı geçirdiği görülüyor. (Ekonomim)

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