'Yenidoğan çetesi'nin suç konuşmaları 'HTS' kayıtlarında

Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Yenidoğan çetesi'nin suç konuşmaları 'HTS' kayıtlarında

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütü üyelerinin telefon görüşmelerinin bulunduğu "HTS" kayıtları yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 11:11, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:29
Yazdır
'Yenidoğan çetesi'nin suç konuşmaları 'HTS' kayıtlarında

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ve 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine iletilen ihbar sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince hazırlanan fezlekede, "yenidoğan çetesi" üyelerinin işlenen suçlarla ilgili aralarında yaptıkları görüşmelerin HTS kayıtları da yer aldı.

Örgütün elebaşı Fırat Sarı'nın sözde yöneticilerden Gıyasettin Mert Özdemir ile yaptığı görüşmede, yanlış müdahaleyle hayatını kaybeden bir bebekle ilgili konuşmaları kayda geçti.

Özdemir'in, kadın doğum uzmanının sağlıklı bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin aileye bilgi verilmesini ve çocuk doktorunun da aile yakınlarıyla konuşmasını istemesini Sarı'ya şikayet ettiği görüşmede, karşı tarafın ise "konunun patlayacağını bildiğini, ölüm sebebinin yanlış teşhisten kaynaklandığını" iddia ettiği ifadeler yer aldı.

- Geç müdahale ettikleri bebek, görme yetisini kaybetti

Suç örgütüne üye doktor Ökkeş Baz ile hemşire Çağla Durmuş'un, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden getirilerek yatışı yapılan bir bebeğin geç müdahale sonucu görme yetisini kaybetmesi ve suçu kapatmak için buldukları çözüm yollarına dair konuşmaları da fezlekeye yansıdı.

Zanlı Çağla Durmuş'un, ayın 13'ünde sevki olan bebeğin hastaneye yatışını 12'sinde gösterdiklerini ve gelen evrakta da hem tarih hem de göz hakkında bilgi verildiğini anlattığı Baz'ın, "Bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş bence, onu hani orada bir gecikme var gibi geldi. Yani oradaki notlarından baktığım kadarıyla tabi bunu aileye siz söylemeyin de." şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Tedavinin gecikmesi ve yeterli ilgi gösterilmemesi nedeniyle bebeğin görme yetisinin kaybolduğu fezlekede yer aldı.

- Banka hesap hareketleri de fezlekede

Fezlekede, örgütün elebaşı ve Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi Fırat Sarı'nın, sahibi olduğu şirket üzerinden örgüt yöneticileri ve üyelerine aktardığı paralara ilişkin hesap hareketlerine de yer verildi.

Şirket üzerinden örgüt yöneticisi ve üyeleri Sümeyye Nur Arslan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Renas Kılıç ve farklı isimlere çok sayıda para çıkışı yapıldığı hesap hareketlerine yansıdı.

Yapılan para transferlerinin bazılarının açıklama kısımlarına ise "Doktor Fırat Sarı", "Fırat Sarı" ve "Borç" gibi ifadelerin yazıldığı görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber