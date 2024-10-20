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Türkiye'de İHA ve İHA pilotu sayısı artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insansız hava aracı (İHA) sayısının eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla 68 bin 647'ye, İHA pilotu sayısının da yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 12:00, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:57
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Türkiye'de İHA ve İHA pilotu sayısı artıyor

Uraloğlu, Türkiye'deki İHA ve İHA pilotu sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA ve İHA pilotu lisansı bulunan kişilerin sayısında artış olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İnsansız hava araçları sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla 68 bin 647'ye yükseldi, İHA pilotu sayısı da yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993 oldu." ifadesini kullandı.

- Sisteme her yıl 5 ila 8 bin yeni İHA kaydoluyor

Uraloğlu, SHGM'nin bu araçlara özel kayıt sistemi oluşturduğunu belirterek, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını aktardı.

Bu sisteme her sene 5 ila 8 bin yeni aracın kaydolduğu bilgisini veren Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının arttığını bildirdi.

Uraloğlu, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'yle erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşımla bu araçların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylece İHA'ların yarattığı emniyet ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracağız. Projeyle, ülkemizdeki tüm İHA operasyonlarının araçlara herhangi bir donanım takılmaksızın SHGM tarafından güvenli ve emniyetli şekilde yönetilebilmesi amaçlanıyor."

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